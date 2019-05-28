恒指昨日跌65點，收報27,288點，成交金額738億元。A股先跌後升，港股跟隨但尾市回落，市場熱點不多，芯片股和醫藥股較強，中芯（0981）及中生製藥（1177）分別升10％及6.4％。市場焦點落至被人行及銀保監接管的包商銀行，內銀股普遍受壓，尾市跌幅收窄。消息當然是利淡，問題是有多重大，不知不覺內銀股估值已接近2016年初低位，從中長期角度看有一定值博率。

周末期間貿易戰未有新消息，亞洲股市昨日以窄幅上落為主，騰訊（0700）連跌8日，但昨日走勢出現先跌後回穩，其他重磅藍籌如匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）、建行（0939）等已見回穩，市况短線不會太差，一些防守股份高位也有少許阻力。美元上周五回軟，周末期間銀保監主席郭樹清、人行官員等相繼發聲撐匯價，離岸人民幣匯價周一轉強，一度收復6.9關口。航空股先跌後穩，市場信心邊際上出現改善。

重磅藍籌股回穩 大市短線不會太差

包商銀行被接管，為近20年來首次，內銀股受壓後回穩，反應較劇烈的倒是國債期貨急跌0.5%。正常來說，當市場出現風險事件，正常反應是沽企業債、買入無風險的國債，但內地的邏輯則是擔心中小型銀行流動性將受到衝擊、市場利率會被拉高，從而推動國債利率上行。不同期間的銀行回購利率也走高，而這還是在人行昨日逆回購淨投放800億元資金後發生。

自亞洲金融風暴後再有銀行出事，市場一定會擔心並非個別事件，說不定還有下家，甚至是系統性風險的信號，短期一定會更加謹慎。事實上，包商銀行在2017年全國核心一級資本淨額排名達37，總資產規模逾5000億元，近年透過影子銀行高速擴張，也是多數中小型銀行採取的發展模式，最終走上被接管之路，不大可能是個別事件。又或者，全國有大量類似或實力更弱的中小型銀行，當排名37的也要被接管，誰還敢向它們拆借出資金呢？

彭博社報道，人行要求5000萬元以上的對公存款和同業負債，也要由接管組和債權人進行協商，倘屬實意味全部債權人都要承擔損失，再沒有剛兌包底，對於銀行間市場、銀行的避險前景影響深遠。即使人行及銀保監在包商銀行未違約前先行出手，對市場的衝擊相對較少，但中小型銀行面對流動性壓力，全國信貸以至社融的復蘇勢頭都有可能受阻。

中小行倘受壓 大型內銀增長動力更強

包商銀行被接管後果可大可小，但內銀股H股普遍跌幅有限，事關估值已經相當貼近2016年初低位。以建行（0939）為例，歷史市帳率為0.69倍，相對於16年初的低位0.64倍，相差不足10%，考慮到建行每股達0.3元人民幣的末期息尚未除淨，與歷史最低估值已非常接近。再說，若中小型銀行未來一段時間受壓，具備龐大存款基礎的大型銀行自然有更多貸款機會，6至12個月有更強的增長動力。

當然，內銀股仍在反覆尋底格局，不用急於入市，只是現水平估值已進入吸引水平，值得考慮分段逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]