經營蘭桂坊酒吧Magnum Club的奧克斯國際（2080）公布，因業主無意續簽租約，故Magnum將於今年8月19日租約期滿前關閉。

公司的公告指出，Magnum經營所在物業、即位於中環威靈頓街1號荊威廣場3樓、4樓及露台的物業業主，於上周五（24日）通知，無意就將於8月19日到期的租約續簽租賃協議，公司將於該日期前關閉Magnum ，向業主交吉租賃物業。

公司稱，核數師尚未確定關閉Magnum對公司的確切影響，包括或須入賬的相關資產減值虧損金額，公司會在適當情況下就事件進一步刊發公告，預期關閉Magnum對集團截至今年３月底止的年度財務影響底於下月刊發的年度業績公告內披露。

公司又表示，儘管Magnum Club關閉，但集團將努力保持香港的娛樂服務及場所提供商地位，會繼續透過另一會所Zentral向市場提供服務，繼近期收購了分別位於銅鑼灣、尖沙咀及旺角三間「Mini Club」品牌經營的餐廳及酒吧，公司將繼續尋求擴展及改善包括會所、酒吧及餐廳等業務的機會。

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