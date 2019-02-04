「四叔」李兆基縱橫地產界多年，與其他大型發展商不同之處，在於大部份的土地儲備，是以農地改劃或市區併購為主，據該公司2018年之年報資料，恒地目前在港30個已收購8成或以上業權的項目，可為公司提供超過440萬方呎可建樓面，而新界土地儲備就有4560萬方呎。

H Collection主打中小型單位

事實上，若計及市區大規模住宅，恒地對上一個樓盤要已數到2006年推出的土瓜灣翔龍灣，項目共提供1782個單位，連同商場部份總樓面約137萬方呎，但及後恒地在市區推出的樓盤，撇除港島區的豪宅之外，均以主攻中小型單位的樓盤為主，當中不少更屬於「H Collection」。

恒地推出的樓盤以市區細規模項目為主，主要原因為該公司以市區併購為主要土地來源，就恒地的年報所見，集團至去年底就有30個已收購超過8成以上的市區地盤，合共可提供超過440方呎樓面，當中紅磡機利士南路、必嘉街一帶項目，可提供超過100方呎樓面，另有部份項目如上環樓梯臺1至4號，就只提供約1.4萬方呎住宅。該公司目前亦正收購尖沙嘴香檳大廈，料為該公司未來重要市區重建項目。

160億購海航啟德兩地最矚目

至於恒地近年最矚目的土地收購，就包括以近160億元，向海航旗下香港國際建投購入啟德1L區3號及1K區3號「二手官地」，可建約105萬方呎樓面，而去年起就與會德豐（0020）、新世界（0017）等合組財團，以超過300億元連購三幅啟德跑道區地皮。

天價奪中環美利道商業地王

除住宅項目外，恒地近年連環購入兩幅矚目商業官地，包括2014年以46.88億元、每方呎樓面地價1.38萬元投得的尖沙嘴中間道地盤，已建成樓高17層的H Zentre，料於今年開幕，而2017年更以233億元投得中環美利道商業地王，每方呎樓面地價高達5萬元。

天匯掀撻訂風波

但若要數賣樓方面，恒地近年話題之作，必然是西半山天匯，項目2009年首推，當時有單位以建呎7萬元售出創亞洲新高，但其後被發現多個單位逾期未完成交易，掀起撻訂風波，更有警方介入調查，不過，項目其後重推，呎價不斷創出新高，並以實呎最高10.5萬元一度創下亞洲新高呎價。

撰文：林尚民

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