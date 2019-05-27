70年代港股經歷時代轉折，一眾華資富豪紛紛取代退走的英資企業。恒基地產（0012）主席李兆基把握機會，自1975年起開始收集中華煤氣（0003）股份，至1978年，獲當時由東亞銀行（0023）主席李國寶家族及希慎（0014）利銘澤家族主導的煤氣董事會邀請，正式加入煤氣董事會，同時掃入更多股份，一躍成為大股東。李兆基自此不再「獨沽一味」專營地產事業，而是投入公用事業，分散投資，爭取更多經常性收益。

在李兆基開始收集煤氣股份後不久，長和系創辦人李嘉誠更入主四大英資行之一的和黃，已故世界船王包玉剛更「棄舟登陸」，參與收購九龍倉（0004）及另一四大英資行會德豐。在行動上，李兆基更早於包玉剛及李嘉誠涉足大藍籌收購，並且率先向香港的重要公用事業股打主意。

李兆基在80年代已經成為煤氣大股東，於1982年香港前途危機人心惶惶之際，創出先河，將公司由英國遷冊回香港，對香港投下信心一票。他更於1983年正式「坐正」，成為煤氣主席。

除了煤氣之外，他亦於70年代同步累積收集油麻地小輪（即香港小輪前身）的股份，最終入主香港小輪（0050），並於1981年同時將煤氣及小輪的股份，注入恒基地產。由於煤氣及香港小輪分別於土瓜灣及大角咀一帶坐擁大量土地，待原來佔用的生產及船廠設施遷走，即變身成為恒地系公司珍貴的土地儲備。至於原有的煤氣業務，則在大埔工業村設置更大的廠房繼續發展；小輪除保留危險品車輛渡輪及維港遊業務之外，則主力發展地產及投資業務。

撰文：陳偉燊

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