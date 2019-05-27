李兆基(左二)、李嘉誠(右二)及鄭裕彤(右一)交遊廣闊，不但商界朋友眾多，有指一同組成「大D會」，齊齊在股壇搵食。(資料圖)

恒地（0012）創辦人、「四叔」李兆基正式退休，令人想起他除了做地產叻，更因投資有道兼不吝嗇與股東、傳媒分享，而獲得「亞洲股神」及「香港巴菲特」美譽。

四叔的投資代表作是炒贏中國人壽（2628），中國人壽於2003年來港上市，當時四叔孖住城中另外兩位地產巨富，長和系創辦人李嘉誠、新世界已故創辦人鄭裕彤齊齊成為該股策略投资者，而時值市場正熱炒國企新股，三人大賺離場，單是四叔據指已賺67億元，成為市場佳話。

其後，他以私人資金成立「兆基財經企業」，這個四叔私人炒房成立時已擁達500億元資產。由於股市暢旺兼獨具慧眼，在2006年四叔接受訪問時透露，兆基財經的資產已由原來500億翻了一番，急增至1000億元，成為牛市贏家，更從此獲得「亞洲股神」稱號。

不少恒地小股東出席股東會時亦會向這位亞洲股神取經，有趣的四叔更曾被傳媒拍到他的「股神名單」，一張佈滿似乎是根據行業分類的港股號碼紙仔，亦是其買股名單罕有曝光的一幕。

而在2007、2008年金融海嘯期間，他更抱著「別人恐懼我貪婪」的方式入貨，透過兆基財經數十億元掃貨，更曾揚言看好恒指見33,000點，恒指最終於31,958點的歷史高位見頂，金融海嘯爆發據悉亦令兆基財經資產規模由高峰2,000億元蒸發至1,000億元，四叔更因此自嘲是「冒牌股神」。

一向是股市大好友的四叔，除了在2012年發表過「買股票好過買樓」論外，亦一直預測港股可再衝三萬點關，更豪言恒指見三萬點之時，將捐10億元作慈善。

最終港股在2017年尾及2018年先後突破三萬關，四叔亦兌現承諾，陸續「找數」向多間大專院校及慈善團體捐贈善款。

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