吉利汽車（0175）行政總裁及執行董事桂生悅指，中美貿易談判未有階段性結果，令中央未有推出支持中國汽車行業政策，加上市場等待新的國六排放標準出台，令消費情緒觀望。

桂生悅稱，中國汽車市場的確正面對過去幾年未有過的艱苦局面，坦言市場不要對上半年的業績抱太大期望。中國消費市場轉變，汽車市場今明兩年或面對洗牌現象，去年下半年至今年上半年經營環境較艱難，較落後的公司或感經營壓力，令市場價格混亂的情況出現。

但集團過去一年並無參與價格戰，亦未有因市況不佳而作出降價安排，桂生悅稱公司為舊產品推一定的促銷活動是正常的做法，但新產品仍見受到市場歡迎。

他重申，業務現時面對的挑戰非產品問題，而是外圍環境變化所致，惟現時去評論有無信心達到今年的銷售目標仍言之尚早，預期等到國六排放標準、具體的政府支持政策出台，大約9月的時候才有較好的預測判斷。

對於中國實施汽車購置稅，桂生悅認為汽車購置稅是中國整個稅改推動的一部分，令相關政策更合理、消費者更有信心，相信不會對業務產生很大影響。

記者：劉旭霞

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