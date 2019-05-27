王氏港建（0532）主席王忠桐今日股東會後表示，公司有三分之一出口是美國生意，而當中又只有20%是直接出口至美國，其餘80%都是運往墨西哥加工後才再轉運至美國，因此公司直接受關稅的影響很微。

而那20%的部分，王忠桐指，美國客戶沒有向公司提出分擔關稅的要求，估計客戶會轉嫁予消費者，但未知會不會有影響。

雖然公司受影響業務有限，但王忠桐也直言今年以來美國客戶落單沒那麼進取，因此他表示已作兩手準備，擬在墨西哥租廠房設生產線，專門做美國訂單，「規模不大，預計投放金額不會超過300萬美元」。他指，7月便會去墨西哥視察，最快應該今年聖誕節期間可投產。

王忠桐指出，墨西哥設廠有幾個好處，一來老客戶見到公司這樣安排，很大機會增加訂單；二來也能吸納一些因爲關稅影響而放棄內地進口的其他美國新客戶；三來美國給予墨西哥貿易優待。「如果墨西哥生產線做得好，到時不排除會買地建廠作長線投資」。

對於美國封殺華為，王忠桐直言可以理解，因為以華為的規模，卻一直不上市，難免令人對其背景生疑，如果像一直傳言涉及軍方背景，「那美國當然要緊張」，所以他稱，華為要解決問題，最直接辦法是上市，讓公司透明化以釋疑。

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