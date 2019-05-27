證監會今日公布，由於招商證券在擔任中國金屬的上市保薦人時沒有履行其應盡的責任，故對其作出譴責並罰款2700萬元。

證監調查發現，招商證券在上市過程中未有做好盡職審查，以處理有關中國金屬及其客戶的多項不尋常的事實及跡象。證監表示，同為中國金屬保薦人的瑞銀發現公司最大客戶之一（Ａ公司）於2007年3月被撤銷註冊，但卻繼續與中國金屬簽訂銷售合約。雖然瑞信在盡職審查中出現預警跡象，但卻接受了中國金屬的解釋，即Ａ公司和B公司屬同一人，而Ａ公司被撤銷註冊後，Ｂ公司一直以其名義與中國金屬簽訂合約，結果B公司在中國金屬的上市文件中成為其中一名最大客戶。

而瑞銀2008年3月委託編製的報告亦多處指明，公司的解釋「毫無根據」，亦未發現任何法律依據，以支持B公司為中國金屬其中一名最大客戶的說法。

證監會指，雖然招商證券約2008年11月才成為中國金屬的聯席保薦人，但負有進行盡職審查的獨立責任，認為如果招商證券以專業的懷疑態度審閱UBS及其他專業人士提供的盡職審查文件，便會發現在哪個或哪些公司在關鍵時間與中國金屬簽訂了合約一事上，存在相互矛盾的問題。

證監亦另指，瑞銀對中國金屬的第三方付款的盡職審查不足，亦沒有對其供應商及客戶進行足夠的盡職審查。證監指，瑞銀及招商證券曾面對面與部分中國金屬客戶進行訪談，其餘則透過電話進行，但未有證據顯示，訪談的地點及兩名保薦人有採取任何步驟，去核實客戶的身分。

今次招商證券被罰乃為上次證監重罰4家保薦人的餘波。瑞銀今年3月已因中國森林一案被罰3.75億元兼「釘牌」一年。當時證監指，瑞銀有牽涉「另一宗上市申請」，就是指今次中國金屬一案。

【證監打老虎】四大投行因保薦人缺失 被證監重罰近8億元

【證監出手】證監公開批評郭子華 未適時披露減持合和股份