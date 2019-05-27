華眾車載（6830）董事長周敏峰表示，集團的客户主要在內地及歐洲為主，並以中高端汽車市場為目標，內地的中高端車甚至豪華車銷售仍見增加，加上內地續有措施帶動銷售，因此既未受內地整體車市銷售放緩影響，亦因為未有出口到美國，而未受中美貿易戰影響。他說，集團會在未來3年增加產能10至20%，配合市場需求，並會以自有資金投入發展。

周敏峰說，面對成本上漲，集團已透過工廠自動化、精益生產、原材料本地化及批量等措施，降低生產成本。目前內地採購材料佔比才60%，尚有空間提升。隨著內地要求減排，汽車市場朝向輕量化，及要推出新能源車應市。目前以其業務而言，90%均為傳统車市場為主，出口業務則佔5%左右。就算集團有沾手非汽車業務，未來始終以汽車外車身零件業務作為主業。在面料方面，則會聯同外國廠商合作，物色到瑞典、西班牙及德國市場的發展機會。

在訂單方面，周敏峰表示，第二季訂單跟去年保持兼有所發展，但是因為多與客戶定下3至5年合同，因此是定好產品價錢及按月付款。當人民幣幣值有較大波幅，與客户在價錢方面尚有討論空間。另集團每年將銷售額5%用於投入研發，例如開發新能源車、可取代國外汽車電池覆蓋件等產品。

記者：陳偉燊

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