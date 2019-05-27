政府統計處公布4月份香港出口和進口貨值，分別按年跌2.6%及5.5%，均差過預期，市場原先預期4月出口按年增0.1%，進口按年跌0.1%。此外，進、出口數字亦較3月份的按年跌幅擴大，3月份進口按年跌0.1%，而出口亦按年跌1.2%。4月份有形貿易逆差351億元。

計及4月份數後，進口連跌5個月，出口則連跌6個月。

首4個月計，商品整體出口貨值按年跌2.5%，進口亦跌3.7%，累計形貿易逆差1,540億元。

按國家／地區分析，4月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.3%，其中，台灣（跌24.4%）、印度（跌15.3%）、日本（跌12.5%）和越南（跌12.4%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦下跌1.3%。上升的則是輸往新加坡和菲律賓，分別上升32.1%和28.3%；亞洲以外，輸往美國跌17.0%，德國亦跌4.4%，英國則上升2.3%。

進口方面，大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌32.5%）、印度（跌31.7%）、台灣（跌10.1%）、馬來西亞（跌6.1%）和美國（跌6.0%）。來自內地的進口貨值亦下跌1.6%。同時，來自泰國的進口貨值則上升6.6%。

按主要貨品類別分析4月份部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減36億元，跌9.9%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減18億元，跌8.6%）和「紡紗、布料、製成品及有關製品」（減7億元，跌12.9%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」的整體出口貨值則錄得升幅（增18億元，升1.5%）。

進口方面，電動機械、儀器和用具及零件」（減108億元，跌7.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減55億元，跌16.5%）和「非金屬礦物製品」（減24億元，跌14.6%）。而「動力產生機械及儀器」的進口貨值則錄得升幅（增26億元，升50.0%）。

政府發言人表示，受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響，四月商品出口貨值按年下跌2.6%。近月出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體。香港的短期出口前景仍然頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展。政府會繼續保持警覺。

其他報道：

【貿戰危機】星展料今年定向降準2次 不排除全面降準

【逃犯條例】王忠桐：修例應設刑責追溯期

【準備接棒】王忠桐：給兒子三幾年時間了解公司業務

【大行預測】滙豐私銀：未來半年續增持美股及亞股 恒指年底睇...

【金管局易帥】傳余偉文接棒金管局總裁一職呼聲高

【財經花生】閱文突急挫 與現代版「焚書伉儒」有關？

【自願供款】宏利：MPF可扣稅自願性供款大部分客戶為45歲或以上

【有片：埋身擊】藥業股反彈 宜短炒定長揸？