內地手機品牌華為被美國封殺，市場對中美貿易關係仍存憂慮，雖然A股造好一度令港股倒升，但恒指埋單仍跌65點或0.24%，收報27288點，全日成交金額738億元；國指跌42點或0.41%，報10402點。

雖然騰訊（0700）午後一度倒升，但仍未能扭轉頹勢，日中曾跌穿320元水平，低見316.8元，創逾4個月新低，收市跌0.31%，報323.8元，連跌8個交易日，累跌13.4%。

其餘重磅股方面，中移動（0941）及建行（0939）雙雙拖低大市，前者跌0.57%，收報71.6元；後者跌0.64%，收報6.21元，合共拖低恒指46點。

食品股回吐，旺旺（0151）埋單跌2.58%，收報5.67元，是跌幅最大的藍籌；其次為豬肉股萬洲（0288），收跌1.76%，收報7.27元。醫藥股逆市走強，中生製藥（1177）附屬正大天晴藥業的替諾福韋片，已獲歐盟頒發藥品上市許可證書，收升6.39%，報7.83元，屬今日表現最好藍籌。

其餘個股方面，閱文（0772）持有50%的晉江文學城，因涉嫌傳播淫穢信息被北京市監管機構查處，收報30.4元，為上市新低。早前發盈警的翠華控股（1314），今日股價跌逾一成，收報0.68元。另中芯國際（0981）擬撤銷ADR上市，刺激股價逆市急颷，最高見9.3元，收市報9.27元，漲一成。

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