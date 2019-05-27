匯豐（0005）私人銀行預計，今年底恒指會收報31000點，恒生國企指數會達12500點及滬深300指數見4500點。該行未來6個月會增持美國及亞洲的股票，特別是中國及新加坡。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，恒指的預測基於企業盈利而定，中資股的盈利增長比區內地區好，會聚焦如互聯網及消費等由內需推動的行業，受出口數據影響較低，以避開中美貿易戰的影響；另因新加坡股息高企，而且估值比其他東南亞市場低。

她續指，預料美國GDP增長今明兩年會放緩至2.4%及1.8%，相信美國央行會於明年9月及12月減息兩次，各減25個點子。她指，受惠於內地刺激經濟政策及消費經濟，料今年中國GDP增長會維持6.6%；香港GDP增長則在2.7%，2020年會放緩至2.5%，惟不認為香港有大幅放緩的風險。

范卓雲認為，中美貿易戰對匯市的影響最為直接，第二及三季人民幣兌美元會維持在6.95元水平，年底則會升至6.75元水平。

另外，匯豐亦看好亞洲債市，特別是中國、印尼及南韓市場。匯豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華指，印尼今年債券市場有減息空間，南韓的公司還款能力較高，信用貸款評級較高。

記者：陳惠恩

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