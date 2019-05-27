騰訊（0700）前年分拆上市的閱文集團（0772）今日股價急挫，半日內跌近一成。股民紛紛尋找「死因」，卻原來與上周一宗被內地網民戲稱為現代版「焚書坑儒」事件有關：事緣上周上海網信辦公布，閱文旗下起點中文網因為「對用戶發布違法違規訊息，未盡管理義務，傳播導向錯誤、低俗色情小說等問題」，勒令網站需要進行整改，指定欄目由5月21日起停止更新七日。

根據官方公布，今次整改期間，起點中文網部分欄目包括「都市」頻道「異術超能」、「女生網」頻道「N次元」暫停更新7日；但實際上今次整改不限於「停更」，有內地網民發現，網站內大量小說作品突然屏蔽或下架，甚至有不少作者賬號直接被封；同時被整改的網站還有老牌網上小說網站晉江中文網，引起內地網民嘩然。

內地監管部門對文化產業監管嚴格由來已久，近年電影、電視劇題材多次被官方限制，而且限制頗為荒誕，例如拍恐怖片不能出現鬼怪；電視劇更有趣，先是一窩蜂拍攝的「穿越」類劇集被禁，然後近期宮鬥劇大熱又突然被禁，由此可見文化產業都需要為政治服務，可見一斑。

網絡文學一向較少被重手管制，亦因此令閱文坐擁頗大網上文學庫存，成為近年網上文學更成為內地電影或電視劇劇本的主要來源；不過，今次事件已引來網民擔憂，閱文的前景亦蒙上陰影，由於海外投資者假期時才發現事件影響，才導致今日股價下跌。

有本地遊戲及漫畫公司老闆上周就引述內地論壇出現的一段短文：

「玄幻：不准裝逼打架殺人奪寶。

仙俠：不准出現佛道和尚道士。

靈異：不准出現幽靈鬼神法咒。

歷史：不能出現皇權虛無主義。

武俠：不准出現殺人少林武當。

都市：不准出現兵王異能軍人。

奇幻：不能出現宗教玄幻魔法。

文中不能出現「血」及「裸」等字，脖子以下一概不准描述。」

行文看似荒誕，但在中國又有什麼不可能發生？

花生醬

【掃黃打非】閱文再被掃黃 股價曾挫近一成