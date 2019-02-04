美股連跌5周，創2011年以來最長連跌周數紀錄，港股今早亦受壓。恒指今早低開114點，10時多跌幅一度擴大，最多跌逾240點，低見27105點，半日收跌165點或0.6%，報27188點，成交金額僅404億元；國指跌89點或0.86%，報10355點。

騰訊（0700）連跌7日後仍未止瀉，半日最低見316.8元，最多跌過2.5%，創逾4個月半低位，中午收報320元，跌1.48%，拖低恒指38點；其次為中移動（0941），半日跌0.78%，收報71.45元，拖跌大市36點。

藍籌股方面，受華為風波影響，手機設備股繼續無運行，舜宇（2382）半日跌2.81%，收報65.7元，屬半日最大跌幅的藍籌；瑞聲（2018）亦跌0.83%，收報41.65元。中生製藥（1177）附屬正大天晴藥業的替諾福韋片，已獲歐盟頒發藥品上市許可證書，可在歐盟市場銷售，利好公司股價，半日逆市升3.94%，收報7.65元，是升幅最大的藍籌。

包商銀行出現嚴重信用風險，人行、銀保監會發布聯合公告稱，銀保監會決定對包商銀行實行接管，期限一年，拖累內銀股全線走低。工行（1398）跌0.36%，收報5.6元；建行（0939）跌0.8%，收報6.2元；交行（3328）跌0.81%，收報6.12元；中行（3988）跌0.61%，收報3.27元。

其餘個股方面，閱文（0772）持有50%的晉江文學城，因涉嫌傳播淫穢信息，上周被北京市監管機構查處，以半日最低位收市，報29.4元，挫10.4%，創上市新低。

翠華控股（1314）早前發盈警，股價今早明顯受壓，最低見0.68元，收報0.71元，跌6.6%。

另外，361度（1361）總裁、執行董事及主要股東丁伍號大手增持269萬股，該股半日逆市漲2.9%，報1.42元。

其他報道：

【總裁增持】361度獲大股東增持269萬股

【捲土重來】比特幣逼9000美元 創今年新高

【異動板塊】包商銀行被接管 內銀股捱沽

【華為風波】任正非：我是從未來偷取美國技術

【股份異動】翠華發盈警 股價曾挫近8%

【中國數據】降稅影響 4月規模以上工業企業實現利潤總額跌3.7%

【紀委調查】萊蒙國際：副主席許雷正接受省紀委調查

【中美角力】鴻海：美中貿易戰出現客戶訂單組合改變