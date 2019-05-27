華為創辦人任正非接受外電訪問時承認，美國政府限制美企與華為交易，將會傷害到華為，並削弱華為領先對手如Ericsson、Nokia的差距近兩年。公司將會透過增加旗下晶片的生產，或尋找其他替代供應，以保持於智能電話、5G業務的優勢。

任正非表示，華為仍然有能力設計自己的晶片，並用於旗下產品，但任正非迴避了有關增加產能的時間表問題。

而對於中國或會採取限制蘋果公司在華發展，作為報復美國限制華為，任正非表示，他將會是第一個反對，認為蘋果是公司的老師，是行業龍頭，華為作為一個學生，並不會與老師作對。

對於指控華為侵犯美國的智識產權，任正非表示，「我是從未來偷取美國技術」，美國業沒有華為的相關技術，華為的技術領先美國，假如華為是落後，美國總統特朗普將不會指責華為。

另外，央視亦訪問任正非，任正非表示，公司已經賺太多，去年公司利潤太高，常務董事會還做了檢討反思。這不是炫富，這説明華為的戰略投入不夠。如果戰略投入多一點，今天的困難就少一點。做戰略投入，就像把家裏的「牛糞」撒在地裏一樣，土壤肥力好了，過幾年莊稼就能豐收。

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