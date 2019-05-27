國統局公布，4月份全國規模以上工業企業實現利潤總額5154億元人民幣(下同)，同比下降3.7%，1至4月份全國規模以上工業企業利潤同比下降3.4%至1.81萬億元，首3月為跌3.3%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，鋼鐵、石油加工、石油開採、化工等主要行業利潤好轉。 1至4月份，石油開採行業利潤同比增長19.7%，增速比1至3月份加快9.4個百分點；鋼鐵、石油加工、化工行業利潤同比分別下降28.1%、50.2%和16.0%，降幅比1至3月份分別收窄16.4、4.3和1.8個百分點。

近七成行業利潤同比增加。1至4月份，在41個工業大類行業中，27個行業利潤同比增加，佔66%。新增利潤最多的行業主要是：煙草製品業，利潤同比增長29.4%；酒、飲料和精製茶製造業，增長18.1%；電氣機械和器材製造業，增長14.5%；非金屬礦物製品業，增長12.6%；電力、熱力生產和供應業，增長12.3%。

國有控股企業利潤降幅收窄。 1至4月，國有控股企業利潤同比下降9.7%，降幅比1至3月份收窄3.7個百分點。

私營企業利潤保持增長。1至4月，私營企業利潤同比增長4.1%。

資產負債率下降。4月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，同比降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.4%，降低1.1個百分點。

由於4月1日起實施增值稅稅率下調，導致4月部分工業產品需求在3月份提前釋放，加之同期基數較高，4月規模以上工業企業利潤同比下降3.7%，與3月份相比波動較大。但從平均增速看，3、4兩月利潤平均增長5.0%。

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