港股今早低開114點或0.42%，報27239點，成交金額12億元；國指今早低開55點或0.53%，報10390點。

瑞聲（2018）升1.43%，報42.6元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.09%，報27.1元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.15%，報65.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；中移動（0941）跌2.52%，報71.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

萊蒙國際（3688）公布，注意到根據中共雲南省紀律檢查委員會、雲南省監察委員會網站消息，公司非執行董事兼副主席許雷目前正接受紀律調查。開市報1.92元，無升跌。

中國稀土（0769）上周一股價單日炒高逾倍，不旋踵在翌日中國稀土主席錢元英及執行董事蔣泉龍夫婦即在翌日周二，於5月22日，在市場內以每股平均價0.5749元，減持4000萬股，套現2299.6萬元。兩人在中國稀土的持股量由原先的32.8%，降至31.1%，減持股權比例1.7%。開市報0.495元，無升跌。

中芯國際（0981）公布計劃將其ADR美股退市，中芯ADR下跌4.73%，折合港元報8.22元，比港股周五收市價低2.32%。開市報8.5元，升0.95%。

I.T（0999）公布，截至2月底止末期業績，純利4.43億元，按年增長2.8%，每股基本盈利37仙，派末期息18仙，按年增長1.12%。開市報3.75元，無升跌。

申基國際（2310）公告，收到控股股東Ultra Harvest Limited通知，控股股東債權人Cheer Hope Holdings Limited已委任安永企業財務服務的蘇潔儀及閻正為，作為申基國際3.53億股股份的聯席及個別接管人和經理人。被接管的3.53億股佔公司已發行股本約48.44%。開市報0.285元，無升跌。

內地家居用品賣場經營商紅星美凱龍（1528）之前公布的可換股債券，全數獲阿里巴巴認購後，雙方簽訂業務合作框架協議，集團再公布與阿里簽署的戰略合作協議詳情，當中包括共同探索開設新零售門店，及開設品牌的天猫及淘寶網店等。開市報6.85元，升0.44%。

數字王國（0547）人事大變動，公司宣布，執董及副主席魏明、執董、營運總監及授權代表Amit Chopra，以及非執董宋安瀾均已辭任。公司指，三人各因需要投入更多時間處理其他業務而提交辭呈，並確認與董事會並無意見不合。開市報0.124元，無升跌。

日本彈珠機遊戲館營運商Dynam（6889）正部署發展飛機租賃業務，集團主席及首席執行官佐藤公平表示，飛機租賃業務不會取代原有彈珠機遊戲館主業，他們在不時檢討業務發展機會時，認為飛機租賃業務風險屬温和，因此嘗試發展。他們目標是在未來三年投入900億日圓（約8.19億美元或63.88億港元），去購入20架單行走道飛機，並且發展類似空巴A320系列的飛機租賃業務。開市報10.58元，無升跌。

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