主要股東是2017年疑在本港被公安帶走的肖建華所掌管明天系，日前被人行與銀保監宣布因嚴重信用風險而要接管的包商銀行，昨日人行就事件以「答記者問」形式再作進一步解釋。

人行指，包商銀行被接管後，會以四大原則處置。一是依法依規展開接管工作；二是防範系統性風險，最大程度保護存款人和其他客戶的合法權益，保持包商銀行業務不中斷；三是防範道德風險，落實責任；四是實現處置成本最小化。

人行表示，由於接管後，包商銀行等於獲得國家信用，儲蓄存款本息得到了全額保障，企業存款也得到充分保障。從最近兩天的情況看，包商銀行各地網點資金充裕，儲戶存取款自由，秩序井然，各項業務照常辦理，不受任何影響。另外，接管前包商銀行5000萬元（人民幣，下同）以下的對公存款和同業負債可獲本息全額保障；5000萬元以上的對公存款和同業負債，則由接管組和債權人平等協商，依法保障。

人行又強調，接管包商銀行後，將通過提供流動性支持、及時調撥充足現金、確保支付系統運行通暢等措施，保持包商銀行正常經營。人行將關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。

另外，人行認為，建行（0939）作為包商銀行託管行，將按照市場化、法治化原則，與包商銀行開展全面合作。一年托管期內，建行將全力幫助完善包商銀行公司治理結構、風控體系，促進其正常經營和穩健發展。建行亦會與包商銀行建立利益衝突「防火牆」，不爭搶包商銀行客戶資源，不發生不當關聯交易。