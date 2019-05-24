I.T（0999）公布，截至今年2月底止年度業績，純利按年增長2.8%至4.43億元，港澳地區同店銷售增長為2.4%。I.T.企業融資總監方衛斌表示，公司上半年港澳地區同店銷售升8%，全年放緩至2.4%，反映下半年（2018年9月至2019年2月）呈負增長。他又稱，中美貿易戰自去年下半年起對香港零售帶來負面影響，去年11月至今年3月期間，整體服裝類別有4個月均要下跌，公司會更專心改善銷售及營運效率。

【公司業績】I.T末期多賺2.8% 息18仙

他續指，I.T.現時在美國有3間分店，當中2年於去年下半年新開設，雖然部分產品於內地生產，不過影響很細，公司會考慮及以上的因素，有計劃繼續開店。另外，公司今年在港有開店計劃，亦會繼續關店，會視乎下半年的宏觀經濟情況而定，相信營運面積與上個財年相若，不過即使減少1至2%亦不會太驚訝（suprise）。截至今年2月底，公司港澳共有228間店，按年淨減少7間分店。

受惠於公司減少折扣優惠活動，I.T去年港澳毛利率升1.8個百分點至62.5%。方衛斌指出，因應整體零售氣氛，今個財年首季（3月至5月）有增加折扣活動，不過公司會致力保持毛利率水平。

公司近日收購瑞典服裝品牌Acne Studios的10.9%股權，方衛斌指出，I.T.於13年前將品牌引入到亞洲，對品牌的管理層及設計師認識很深，現時Acne Studios在中國只有4間自營店，相信未來增長很大，彼此會密切溝通。

記者：蕭嘉聰