「It is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging indefinitely a ‘peace that is no peace’. 」《1984》作者喬治奧威爾(George Orwell)在二戰結束後,以〈You and the Atomic Bomb〉為題在《TRIBUNE》(1945年10月19日出版)撰文,講述戰後的生活。奧威爾一句「沒有和平的和平」,被視為冷戰(Cool War)一詞的出處。提起冷戰,因為我認為,目前中美之間的矛盾已不再是單純的貿易糾紛,而是由上而下,由貿易到科技之間的新冷戰時代。

與奧威爾不同,美國民主黨總統杜魯門(Harry S. Truman)才是將冷戰「發揚光大」兼定性為美國外交策略的人,杜魯門在1947年發表的國情咨文中,將美國人及盟友國比喻為自由人民,並將以蘇聯為主的共產主義比喻為「少數武裝份子或外來勢力」,正式展開了美蘇之間長達半世紀的冷戰。美蘇冷戰期間,兩國從未展開正面交鋒的戰役,取而代之的是包括南北韓、南北越、阿富汗以至東歐中東等地區戰。

除了一起又一起的地區戰外,冷戰最大的特色是兩國展開無聲競賽,包括爭逐核彈頭數量的軍備競賽、爭取第一名上太空的科技競賽。當然,冷戰還少不了國與國之間的間諜、反間諜及宣傳活動等,大家有沒有聽過紅色恐慌(Red Scare)或麥卡錫主義(McCarthyism)?紅色恐慌泛指美國本土掀起的反共產主義浪潮,其中又以1950年後期的十字軍運動較為有名;至於麥卡錫主義其實是指美國本土在沒有足夠證據下指控國民不忠、顛覆或叛國罪,大家可以想像美國本土在1950年代,由議員麥卡錫手持的「共產黨黑名單」開始,出現連串的捉共產黨間諜活動,當時社會氣氛如何緊張高壓。

為什麼花大篇幅重提冷戰的種種?目前不少評論仍然單純地相信,中美之間的矛盾只是經濟問題,不過我建議大家,將以下幾宗新聞一拼研究分析:

1) 美國商務部限制華為採購晶片;

2) 麻省理工、史丹福大學零取錄中國留學生;

3) 美國共和黨多名議員在5月14日正式正提出法案,要求美國政府制定一份隸屬於中國人民解放軍的科學和工程機構名單,並禁止獲得這些機構僱用或贊助的任何人員獲得美國學生或學者簽證。

4) 美國國土安全部警告:中國無人機有洩露敏感資訊風險;

看過以上種種,大家不要再相信中美矛盾僅限於貿易之爭。美蘇冷戰最大的特色是防止對方滲入與竊取機密,若將時空換轉成5G、芯片與科技之爭呢?

大家明白什麼是新冷戰後,更重要是知道如何在新冷戰時代下生存及處理手上的資產。對坊間評論員而言,他們鮮有同時接受政治及經濟的訓練,即是懂得分析政治的卻不懂經濟,反之亦然,所以不少坊間對政治市一籌莫展。

我建議大家要評估恒指以至大市的方向前,先了解刻下的國際政局地緣政治,再研究經濟及股票市場。若美國國策是全方位打擊中國發展及經濟的話,中國有沒有什麼板斧?大家知道,國家領導眼中最重要是中國社會穩定,沒有之一,偏偏貿易戰變持久後經濟容易出現動盪如失業率上升及通脹升溫,社會穩定會出現裂縫,所以中國要同時解決通脹及就業問題。

中國內地4月份的通脹升溫至2.5%,但細看下你會發現鮮菜、豬肉以及水果的按年升幅分別達到17.4%、14.4%以及11.9%,分別影響通脹0.43%、0.31%及0.22%,內地6月12日會公布5月份的通脹數據,屆時大家要密切留意。至於就業問題更加嚴峻,因為6月是內地上千萬學生的畢業高峰,加上貿易戰引發工廠遷離中國等因素,失業率將會成為另一個經濟震撼彈。

或許有讀者會問通脹及失業上升又如何,這時我會簡單回答一句,若內地天價樓市沒有人供樓的話,會有什麼後果?你自己想。

李鴻彥

