國際貨幣基金組織（IMF）報告顯示，美國對中國商品加徵關稅，但新增成本幾乎由美國進口商和消費者承擔。曾在美國貿易代表處工作7年，現為美國盛德國際律師事務所國際仲裁、貿易及訟辯實務部聯席主管Andrew Shoyer今日出席貿發局為中小企舉辦的應對中美貿易磨擦研討會時表示，從短期來看確實有這情況，但港商不能因此掉以輕心，因長遠而言關稅的影響不能以轉嫁去規避。

Andrew Shoyer稱，有留意到相關報告，亦知道有些港商因此轉嫁成本而降低了關稅影響，但他指出，這情況主要因為美國當前經濟較好，美元亦強勢，令消費者有較強的承擔能力，從而抵銷了廠家部份關稅成本，不過隨著美國經濟轉穩，日後消費者難以繼續承受高價消費品，因此提醒港商不要因為目前可轉嫁關稅，而覺得以後也不會有很大影響。

去年中美貿易糾紛爆發初期，有企業向美國申請關稅豁免，Andrew Shoyer表示，到目前為止只有很少數個案獲批，而且豁免僅於公布獲批後1年內有效，美國政府會否推出豁免延長機制至今還是未知之數，再者美國買家也有機會在這期間尋找到代替品，因此豁免並非長遠之策。

至於將生產線搬遷，Andrew Shoyer提醒，據其了解，有些國家的官員聲稱非常願意為一些在當地只進行簡單組裝的貨物提供產地證明書，但事實上這些證明書很大機會不會獲美國接納。他亦建議，如果真要轉移生產線，不妨考慮把新基地設在受惠於普及特惠稅制等美國優惠關稅待遇的發展中經濟體，或是獲美國自貿安排覆蓋的國家或地區。

另外，Andrew Shoyer也強調，透過「首次銷售（first sale）規則」，以較低的計稅貨值繳稅，是有效的節省關稅開支辦法，港商可考慮。