金管局表示，在過去3星期收到8宗有關未經授權小額轉帳交易的通報，這些個案共涉及3家銀行，總額為7萬元。

當局指，根據現有資料，不法之徒可能是透過盜用客戶的網上銀行密碼，進行小額轉帳交易。按照金管局的規定，銀行為客戶完成小額轉帳交易後，須向客戶發出即時的交易提示，這些個案亦是客戶收到交易提示後通知銀行而揭發的。

受影響銀行和客戶已向警方報案，根據《銀行營運守則》，除非客戶作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則客戶毋須對因未經授權交易而蒙受的直接損失負責。因應這要求，銀行已經向部分客戶作出賠償，其他個案也在處理當中。

金管局希望提醒公眾在使用電子銀行服務時，須採取適當的防範措施，避免發生同類騙案。這些防範措施包括設定難以猜破及與其他網上服務不同的網上銀行密碼，並定期更新；安裝並及時更新保安軟件，以保護電腦及手提電話；避免透過公用電腦或公共無線網絡登入電子銀行帳戶；以及不時查核電子銀行帳戶，並及時查閱銀行發出的提示訊息及結單。

公眾如發現其帳戶曾錄得未經授權交易，應盡快通知其銀行，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心(電話號碼：18222)。

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