日本彈珠機遊戲館營運商Dynam（6889）正部署發展飛機租賃業務，集團主席及首席執行官佐藤公平表示，飛機租賃業務不會取代原有彈珠機遊戲館主業，他們在不時檢討業務發展機會時，認為飛機租賃業務風險屬温和，因此嘗試發展。他們目標是在未來三年投入900億日圓（約8.19億美元或63.88億港元），去購入20架單行走道飛機，並且發展類似空巴A320系列的飛機租賃業務。

按照Dynam的企業展示資料顯示，該集團已在愛爾蘭成立飛機租賃公司，並預計投入飛機租賃業務所需資金中，有300億日圓以手頭現金提供，餘額為銀行融資，每年約投資300億日圓。目前該集團手持現金475.37億日圓。其更已啟動投資100億日圓（約9100萬美元，或7.09億港元）。佐藤公平指，集團的飛機租賃業務會視乎借貸環境去做債務融資，沒有特定槓桿比率或借貸地，經營地域不限於在那一大洲的航空公司，暫時他們已就3架飛機進行交易，具體交易詳情及對手有待公布。他又說，基於愛爾蘭經營飛機租賃可享低税，亦有不少同行在當地發展，因此集團選擇在愛爾蘭落腳。

至於在澳門方面，佐藤公平說，集團有份參與設計的影象角子機旺旺蛙已獲博監局首批，目前正與多個博彩經營公司討論引入產品，估計最少需時2至3個月去讓潛在客戶測試及報價，料多需幾個月才正式推出澳門市場。

本業彈珠機經營館方面，佐藤公平指，在未來兩年日本取缔高派彩波動性遊戲機持續影響下，遊戲館數目未必再增加，反而有機會減少，令收入受影響，因此會著手控制開支。新的吸煙法律實施，他相信以集團已具備30項區隔吸煙客户下，可以面對法律的挑戰，所增加成本亦不多。

記者：陳偉燊

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