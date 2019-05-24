港股昨日挫逾400點後，今日略反彈，早市曾升近200點，惟從技術分析，10天線(27893點)跌穿250天線(27902點)，呈現「死亡交叉」，屬利淡訊號。

恒指今早高開101點，報27368點，早段曾高見27457點，最多升190點，其後升幅收窄，曾僅升24點，午後大部分時間於27300點至27400點區間徘徊，全日收報27353點，上升86點或0.32%，成交金額減少至760億元；國指升44點或0.43%，報10445點。

總結一周，恒指累挫592點或2.12%；國指累挫243點或2.28%。

創科實業（0669）升2.99%，收報50元，是升幅最大的藍籌；中移動（0941）升1.8%，收報73.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。金沙中國（1928）跌3.05%，收報36.6元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌0.37%，收報324.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

財政部推出車輛購置稅公告，汽車股午後獲追捧，長汽（2333）漲3.67%，收報5.37元；吉利（0175）升2.3%，收報12.46元；華晨（1114）升2.04%，收報7.01元。

公用股繼續有得升，中電（0002）升0.82%，收報91.75元；電能（0006）升0.28%，收報54.35元；煤氣（0003）升0.2%，收報19.78元。

個別手機設備股反彈，富智康（2038）升2.17%，收報0.94元；瑞聲（2018）升1.82%，收報42元；比亞迪電子（0285）升0.58%，收報10.48元。

5G概念股個別發展，中通服（0552）升4.74%，收報5.75元；中國優通（6168）升2.7%，收報0.76元；中國鐵塔（0788）曾低見1.65元，見逾三個月低位，全日跌2.33%，收報1.68元。

首季虧損收窄的美團點評（3690）獲大摩升目標價近7%至75元。美團全日升4.9%，收報61元。

MEGA EXPO（1360）指沽空報告失實，公司午後復牌，股價急瀉，全日瀉22.37%，收報2.29元。

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