教仔（或教女）好難，但其實最重要可能係以身作則。「大劉」劉鑾雄太太、女首富「甘比」陳凱韻有三個仔女，富豪家族嚟講，小朋友好早識揾錢可能唔奇，甘比大女Josephine今年先10歲就已經做到10萬蚊生意，更難能可貴嘅係，佢賺咗錢後，係選擇將錢捐晒岀去。

甘比今日同傳媒食飯，講到Josephine舊年迷上「鬼口水」玩意，玩之餘仲喺父母幫忙下，舊年9月開始喺皇室堡商場放置咗一部「鬼口水」嘅自動販賣機，唔夠一年生意額已經有成10萬蚊。換咗普通小朋友可能會諗用錢買咩好，但Josephine就主動提岀想捐錢幫助其他有需要嘅人，最終就捐咗去爸爸劉鑾雄名下嘅慈善基金。

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Josephine會有咁嘅選擇，可能同甘比平時身教有關。甘比而家經常搞慈善活動，幫助老人、小朋友同殘障人士，例如帶家境唔好嘅小朋友去不同地方遊玩，探訪劏房家庭等等；女首富原來好眼淺，講到探其中一個不願接受捐助的太太時，眼紅紅仲流咗滴眼淚。

佢話自己三個小朋友家境好，所以經常透過講解同睇video，甚至而家去探訪、做慈善都帶埋仔女去，俾佢哋了解到好多其他人生活如何困難。或者係因為咁潛移默化，令Josephine願意將自己賺到嘅錢捐岀。

不過講到湊仔女經，甘比其實同普通媽媽分別不大。講到佢「女首富的一天」，原來佢每個工作天都要6點半起身，送大女同大仔返學；8點半要返到屋企湊而家未夠兩歲嘅細女，之後食個早餐就要返公司做嘢；做到中午食晏快食個lunch，又要再岀發湊仔女放學，然後又再返公司工作，如果工作太多未處理完，有時候甚至要帶返屋企，同事會上門攞文件俾佢簽；然後喺屋企照顧三個仔女同佢哋傾偈，忙碌的一日就咁完結。

記者：鄧偉忠

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