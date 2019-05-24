在本月9日遭到「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）狙擊的Mega Expo（1360），事隔半月終發澄清公告。公司指沽空機構報告內聲稱屬失實並具誤導性，且報告中所得出有關公司及其財務業績結論不確實。公司又強調，將不會對機構報告的內容作出進一步分析或進一步回應。該股申請於今日午市復牌，股份自本月9日起停牌，停牌前報2.95元。

Mega Expo在澄清內作出多項反駁，包括報告指控公司有來自未披露關聯方之虛構收益，集團指殺人鯨資本的報告錯誤詮釋諾笛聯盟為「網上」電子商貿平台，並混淆集團設備承包分部的業務模式及其與諾笛聯盟之協同關係，其擁有成熟的中國客戶網絡，其中囊括逾1000名會所、酒吧及酒廊會員。公司亦憑藉該客戶網絡，諾笛聯盟已為集團設備承包分部提供協同優勢，同時已於2018年開始向公司商店客戶提供自有的一站式承包及娛樂設備解決方案服務等。

對於為虛假交易進行連串集資的指控方面，集團指沽空機構報告對可能關連作出臆測，惟並無憑據支持，因此根據極為可疑之理據達致結論，且未能提供證據顯示存在中國執法機關及媒體已報導的與非法業務有關之影子集團的實體。集團強調，過去三年之所有收購事項均向不同個體及獨立第三方作出。集團又強調，因近期一系列策略性收購，其方能夠分散其收入來源及藉開拓於中國的投資機會提升其盈利組合。

有關公司負經營現金流量及異常高的董事流失率指控，集團指，主要因應收賬款增加是作為擴大承包服務及娛樂設備解決方案業務分部之業務策略，集團已向其客戶提供更長之還款期，從而吸引及增加對客戶之銷售。而董事辭任均是因個人、家庭理由或其他事務。

至於「以5200萬元的以140倍資產淨值收購註冊成立一天的公司」的指控，集團指殺人鯨資本亦錯誤詮釋本公司與賣方之間之安排及交易之詳情，指控屬極為誤導。公司又在澄清報告內否認其他收購低活動的活動策劃公司、收購廢棄之電子商貿網站及可疑之活動策劃商及按估計43.4倍之資產淨值收購新成立業務等指控。

其他報道：

【本港拆息】本港銀行同業拆息全線抽高

【華為風波】日本亞馬遜停售華為產品

【自食其果？】IMF報告指關稅成本近乎全由美國進口商承擔

【港股午市】港股半日升55點 濠賭股向下 金沙最差

【中美角力】華為拓自主操作系統 註冊「華為鴻蒙」商標