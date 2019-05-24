隔晚美股續急挫，當中道指挫逾200點。市場觀望中美貿易戰解決的時間，內地A股今早反覆向下，港股則反彈，曾升近200點。

恒指今早高開101點後，早段升幅擴大，曾高見27457點，最多升190點，其後升勢回順，於27300點水平上落，升幅一度收窄約24點，半日收報27323點，上升55點或0.21%，成交金額405億元；國指升32點或0.32%，報10433點。

萬洲（0288）升1.92%，收報7.44元，是升幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.39%，收報73.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。

連跌6日的騰訊（0700）反彈，半日升0.31%，收報327元；煤氣（0003）創1年新高，高見19.8元，半日升0.2%，收報19.78元。

濠賭股向下，金沙中國（1928）跌3.44%，收報36.45元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點；美高梅中國（2282）跌2.93%，收報12.58元；銀娛（0027）跌0.43%，收報46.65元。

美國總統特朗普表示，華為問題可以在貿易協議中解決。手機設備股反彈，丘鈦（1478）揚2.22%，收報5.52元；瑞聲（2018）升1.7%，收報41.95元；舜宇（2382）升0.59%，收報68.3元。

部分5G概念股亦反彈，中通服（0552）飈4.01%，收報5.71元；中國優通（6168）升2.7%，收報0.76元；京信通信（2342）升1.35%，收報1.5元。

首季虧損收窄的美團點評（3690）獲大摩升目標價近7%至75元。美團半日升2.67%，收報59.7元。

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