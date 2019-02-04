美國視關稅為對革貿易逆差的武器，但國際貨幣基金組織（IMF）發布報告稱，雖然中美貿易磨擦對兩國消費者及許多生產商均造成負面影響，但關稅上升造成的額外成本，幾乎全部由美國進口商承擔，部分成本更已轉嫁給美國消費者。

報告認為，關稅導致中美貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化，近來的緊張局勢升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及今年全球增長復蘇的預期。

報告指出，對美國消費者而言，他們正承受美國進口商轉嫁的部份關稅成本，如對洗衣機加徵的關稅，而餘下部分成本，則由進口商通過降低利潤率來消化，而進一步提高關稅，則可能會同樣地將增加的成本轉嫁至消費者。對生產者而言，受貿易轉移及貿易商品價格市場分割兩個因素作用，受關稅影響的美國和中國生產商，以及使用這些商品作為中間投入的生產商是潛在輸家。

IMF認為，如果美國進一步將所有中國貨品都加徵關稅，預計短期內將使全球GDP下降約0.3個百分點，其中一半影響來自商業和市場信心效應。此外，如不能解決貿易分歧，其他領域貿易爭端又進一步升級，則可能會再次削弱商業和金融市場情緒，對新興市場債券利差和匯率產生負面影響，並導致投資和貿易增長放緩。