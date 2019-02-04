美股及港股ADR隔晚均下跌，港股今早則高開101點或0.38%，報27368點，成交金額18億元；國指今早高開44點或0.44%，報10446點。

美國總統特朗普表示，「華為甚至有可能被納入某種形式的貿易協議中。」、 「華為非常危險。」，作為華為供應商之一的舜宇（2382），開市升3.09%，報70元，是升幅最大的藍籌，連帶瑞聲（2018）亦升1.45%，報41.85元。而在美國議員提議立法禁止在美國5G網絡中使用華為和中興通訊（0763）產品的情況下，中興股價未有受壓，開市升0.2%，報19.46元。

引領大市向上的亦有重磅的騰訊（0700），開市升0.55%，報327.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。

相反，金沙中國（1928）跌1.06%，報37.35元，是跌幅最大的藍籌，但銀娛（0027）則升0.75%，報47.2元。建行（0939）跌0.48%，報6.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

美中經貿對峙愈演愈烈，拖累美股和原油重挫，中石化（0386）跌0.71%，報5.57元；中石油（0857）跌0.44%，報4.49元；中海油（0883）跌0.91%，報13元。

DYNAM JAPAN（6889）公布，截至3月底止全年總投注額為7688.57億日圓(約543.75億港元)，按年減少0.8%；純利則按年增加16%至125.96億日圓(約8.91億港元)。集團宣布派發末期息維持每股6日圓不變。開市報10.64元，無升跌。

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