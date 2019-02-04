中國貿易談判態度轉趨強硬，堅稱美國必須糾正錯誤做法，才會恢復談判，而美國總統特朗普亦表示華為非常危險，可能被納入美中貿易協議，在此激烈的氣氛之下，加上美國隔晚公布的經濟數據，例如5月份製造業指數跌至九年低點兼遜預期、4月份新建住宅折合年率銷量從11年高位回落、上周首次申請失業救濟人數意外跌至五周低點等，均利淡市場氣氛，引發資金避險，買入日圓、美債。道指低開118點後，跌幅曾擴大至448點。

道瓊斯工業平均指數收跌286點，跌幅1.12%，報25490點。標普500指數收跌34點，跌幅1.2%，報2822點。納斯達克綜合指數收跌122點，或1.59%，報7628點。

聯合健康保險跌3.66%，報美130.45元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而家得寶升1.64%，報192元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報179.66元，跌1.7%，谷歌母公司Alphabet收市報1145.34元，跌0.9%，亞馬遜收市報1815.48元，跌2.37%，Facebook收市報180.87元，跌2.4%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.43%，報373點。德國DAX指數收跌1.78%，報11952點；法國CAC 40指數跌1.82%，報5281點；英國富時100指數收跌1.41%，報7231點。