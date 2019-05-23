在中美貿易摩擦及封殺華為事件中受到波及的聯想集團（0992），今日業績會主要問題難免與這些事相關，董事長兼首席執行官楊元慶亦早作準備，尤其是回答第一條問題的開場白，楊元慶說：「聯想是一間全球化公司，也是一間源自中國的公司」。

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之所以有這開場白，源於去年的一個教訓，去年中美貿易磨擦爆發後，楊元慶接受英國媒體《詢問報》（The Inquirer）採訪，報道指，楊元慶當時回答為甚麼聯想沒受影響時，說因爲聯想是一間全球化公司，不是中國公司。該篇報導還以「聯想CEO：我們不是一間中國公司」（Lenovo CEO: 'We're not a Chinese company'）為標題。

結果報道出來後，引起內地網民強烈反響，楊元慶亦要在微信親自解畫，澄清是翻譯出錯，他原意是指「讓聯想不僅做一家成功的中國公司，更要做一家具有包容力的全球化公司」。

正所謂見過鬼怕黑，難怪今日楊元慶稱聯想是全球化公司時，不忘加上一句「源自中國」。

記者：陳子凌

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