華為被美國封殺，有向華為供應個人電腦的聯想集團（0992），董事長兼首席執行官楊元慶今日回應會否繼續供貨予華為時表示，華為一直是公司重要客戶，聯想亦會繼續在尊重各地法律的前提下，與包括華為在內的所有客戶保持合作關係。

另一方面，聯想亦是市傳美國下一波封殺對象，楊元慶指，高通和Intel一直是重要的戰略合作伙伴，沒想過對方會不向聯想供應晶片。

【中美角力】見過鬼怕黑 楊元慶強調聯想源自中國

【公司業績】聯想集團全年扭虧為盈 賺近6億美元 派息增6%

目前美國對中國2500億美元貨品徵收25%關稅，不過手機及電腦未在清單之列，但美國下一階段將餘下3250億美元中國貨品也徵收關稅的話，聯想或會受影響。聯想執行副總裁兼首席財務官黃偉明透露，目前公司主要由中國供應產品至美國，但同時聯想在全球很多地方也有供應鏈，一旦加徵關稅也可靈活應對，至於會否將產品加價抵銷關稅成本，黃偉明表示仍要視乎當時市場情況和競爭對手。

楊元慶亦強調，聯想全球業務均衡，供應鏈上比競爭對手有更大靈活度，在應對關稅上有應急準備，能立即調整由哪個地方生產、哪個地方供貨。

去年聯想成功扭虧，多項業務增長理想，今年聯想更訂下營業額保持雙位數增長、分部業務2倍增長的進取目標。在中美貿易戰正升級至科技戰，並影響全球經濟氣氛之下，聯想企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci認為，聯想產品在同行中具優勢，雖然市場充滿挑戰，但相信可達成所訂目標。

記者：陳子凌

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