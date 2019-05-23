澳門政府在3月份剛批准延長兩家博彩股澳門博彩（0880）及美高梅中國（2282）的牌照，至2022年，並與另4家博彩公司牌照到期日看齊，有澳門法律界及博彩業顧問估計，在2022年賭牌到期後，有機會再多延長6家博企牌照5年，甚至有一半機會引入第7家博企。亦有跟進澳門賭業的學術界認為，市場有整頓衛星場的空間，在新的牌照環境下，博企有需要提供更多創新的產品吸引遊客，及招攬海外人材及提升本地人材質素，令服務水平提高。

澳門力圖律師事務所律師兼資深合夥人高彼濤（Pedro Cortes），在今日出席亞洲國際娛樂展（G2E）最佳實踐研究所研討會時表示，緊接兩年後賭牌到期，他預期當局可能再將6家博企的賭牌延長5年，原因是無論維持現有賭牌數目、新增賭牌，甚至要求博企多些綠色運作等，均需要在法律上言明及修訂。雖然他不排除將來有機會有更多新賭牌出現，但是他相信當局偏向維持穩定下，看不到6家博企不獲續牌，並估計博企有條件合併。由於在延續賭牌同時，不夠空間發展，因此可結合横琴發展，衛星場亦有空間，可和博企及國際公司合作。

綜合渡假村專業顧問2NT8董事總經理李達勝(Alidad Tash)認為，就算近期澳門面對日本開賭、新加坡賭牌續牌等外圍變化，澳門賭業仍會持續發展，至於將來澳門會否新增賭牌，機會仍然有一半，亦認為6家博企在2022年可獲批延期5年，原因是6家公司均守規及協助推廣澳門。他估計，在日本開賭前，澳門博收未來5至10年仍會按年增長，原因是中國遊客市場仍然蓬勃。但是一旦新增第7個賭牌，他相信第7家公司因起步遲而面對困難，並觸動業界恐慌戰（Panic War）。他直指，枱數少及經營欠佳的衛星場可予合併，一切視乎政府態度。

澳門大學綜合渡假村及旅遊管理學系教授藍志雄稱，中美最近就貿易問題爭抝，沒有人知道對澳門賭牌續牌有何影響，但是從澳門及為了市民的角度看，續牌屬正常之擧，原因是各方均有為澳門做很多事情。但是因新特首上任未必夠時間處理續牌事宜，因此認為在賭牌到期時有可能多延5年。在新續牌的環境下，正期待博企推出更多新產品吸收遊客，如金沙中國（1928）將金沙城中心改造倫敦人等情況，會陸續出現，並希望引入海外人材，幫助澳門的人力質素提升。

永利澳門及永利皇宮研究及策略規劃行政總監倪孟正則指出，無論新增賭牌與否，均需要解決容載力問題。與擁有大量土地的拉斯維加斯不同的是，澳門為集中及易遊的城市，預計未來五年有更多基建落成及更多住宿設施，配合旅客需求。未來在新的續牌環境下，真正問題在於解決人力資源問題，並借助横琴幫助澳門處理發展旅遊業面對的瓶頸問題。

記者：陳偉燊

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