政府統計處公布，香港4月整體消費物價指數按年升2.9%，高過市場預期的2.2%，亦較3月升2.1%高出0.8個百分點，升幅主要是因為4月的差餉寬免上限，由每個應繳差餉物業每季的2500元，下調至1500元。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）升2.9%，較3月的2.6%高0.3個百分點，因旅遊費用升幅擴大，以及進出香港交通費用上升。

經季節性調整的綜合消費物價指數，2019年4月止的三個月平均每月升幅為0.4%，而2019年1月至3月的相應升幅為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅分別為0.3%及0.2%。

各類綜合消費物價指數組成項目當中，4月錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（升4.6%）、住屋（升4.3%）、雜項服務（升3.1%）、交通（升2.7%）、煙酒（升2.3%）、外出用膳（升2.2%）及雜項物品（升1.9%）。

另外，三個則錄得跌幅，包括電力、燃氣及水（跌4.3%）、耐用物品（跌2.1%）及衣履（跌1.0%）。

政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和，4月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於今年復活節假期於4月中，去年為3月底，令旅遊費用按年升幅擴大。另外，4月整體通脹率上升，反映新一個財政年度政府較低的差餉寬減上限。展望未來，短期內通脹會維持溫和，日前新訂住宅租金有所回落，對未來數月通脹應該有緩和作用，外圍價格壓力亦有所減退。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

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