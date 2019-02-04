貿易戰再度升溫，歐美多國封殺中國科技企業，拖累中、港兩地股市下跌，午後跌勢加劇，港股曾挫逾500點，10天線(27989點)已逼近250天線(27917點)，僅相距72點或出現「死亡交叉」。

港股今早低開200點，報27505點，隨即跌幅擴大，早段跌27400點至27500點水平，午後受A股拖累，跌勢加大，下午3時後曾低見27169點，創接近4個月低位，最多跌536點，尾市跌勢略回順，全日收報27267點，下跌438點或1.58%，成交金額續不足1000億元，全日錄得989億元；國指跌203點或1.92%，報10401點。

防守避險股跑贏大市，電能實業（0006）升0.74%，收報54.2元，是升幅最大的藍籌；領展（0823）升0.41%，收報97.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；煤氣（0003）先跌後回升，曾高見19.74元，創1年新高，全日升0.2%，收報19.74元。

內需股靠穩，恒安（1044）升0.33%，收報60.45元；旺旺（0151）升0.17%，收報5.82元；蒙牛（2319）升0.52%，收報29.2元。

手機設備股急挫，舜宇（2382）跌7.68%，收報67.9元，是跌幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌6.36%，收報41.25元；丘鈦（1478）更挫8.48%，收報5.4元。

新經濟股沽壓沉重，騰訊（0700）連跌第6日，曾低見323.2元，見超過4個月低位，全日下挫3.83%，收報326元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低104點；同程藝龍（0780）挫6.36%，收報14.14元；今日公布季績的美團（3690）挫5.75%，收報58.15元。

醫藥股捱沽石藥（1093）挫5.56%，收報12.9元；中生製藥（1177）挫4.94%，收報7.32元；復星醫藥（2196）挫3.76%，收報23.05元。

汽車及售後服務股向下，永達（3669）挫6.56%，收報5.7元；吉利（0175）挫4.25%，收報12.18元；華晨（1114）挫3.51%，收報6.87元。

東亞（0023）管理層交捧，李國寶將退任行政總裁，將調任執行主席，而李民橋及李民斌將接任為聯席行政總裁。東亞全日跌1.23%，收報24.1元。

鷹君（0041）家族爭產案，創辦人羅鷹石遺孀「羅老太」羅杜莉君被判敗訴。鷹君全日升2.79%，收報35元。

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