鷹君(0041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)入稟撤換家族信託信託人匯豐昨被判敗訢後,一直協助母親打官司的羅啟瑞在今日經公關回應傳媒查詢,表示「已經盡力而為,現在我最擔心是媽媽的感受。」

羅啟瑞指,「一位老人家活到100歲,本以為屬於自己畢生累積起來的財富,一夜之間失去掌控,可想而知,心情絕對是非常難過。媽媽一直以來對家庭及所有子女都照顧得無微不至,要是全部子女都能夠支持媽媽,根本就不用打官司。此一刻,我希望所有兄姐都能夠回心轉意,體貼媽媽的感受,不要再讓老人家難過。」

羅啟瑞在今日亦無出席旗下新福港(1447)股東會。羅老太則在昨日經公關感謝各界關心,將會交律師團隊研究判詞,稍後決定是否上訴。

資料顯示,2016年9月羅老太向匯豐發信要求匯豐將羅嘉瑞及羅鷹瑞從信託受益人名單改為列入排除名單(Excluded Class)。至2017年9月,羅老太向匯豐發信要求把羅慧端及羅康瑞從信託受益人名單排除,兩次發信將接近一半的子女列入受益人排除名單,並再次要求匯豐把信託資金全數分給她。一旦列入排除名單,該些人士永遠無法重新成為受益人,可謂「forever damned」。匯豐信託覺得羅老太的指令不尋常,作為全權信託的專業信託人,並不能輕易執行相關指令,以免違背成立信託目的。

針對羅老太2016年起多次發信要求信託增持鷹君,鷹君(0041)主席羅嘉瑞在庭上強調從無反對信託增持,惟由於羅老太在被隔離前向他透露被要求作出「做呢樣做個樣」(do this and do that) ,又不時改變所發出的指示,令羅嘉瑞擔心當時母親是被操控。

【鷹君爭產】羅啓瑞無現身新福港股東大會

【鷹君爭產】羅鷹石家族爭產案 羅老太被判敗訴

【鷹君爭產】羅老太:正研究會否上訴 羅嘉瑞:望事件告一段落