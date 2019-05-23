造紙及包裝生產商正業國際（3363）董事長胡正於傳媒午餐會指出，中美貿易戰會對中國經濟帶來影響，短期內訂單有一定波動，集團會發展個性化產品，以應對中美貿易戰所帶來的不確定性。現時集團業務包括造紙及紙品包裝，不排除未來發展至生活用紙業務。

胡正表示，目前中國的內需會較為疲弱，存在下行壓力，預計行業有機會再作整合，以保持競爭力。集團的主要客戶包括格力、美的等大型家電公司，胡正指出，部分客戶的合作長達8至16年，會為客戶產品做好配套。

正業國際副總裁陳威表示，過去2年公司主要使用國內廢紙，但受累於內地對進口廢紙的政策限制，國內廢紙成本大幅上升，令去年毛利率由22%下跌4.1個百分點至17.9%。由於未來仍有許多不確定因素，難以估計毛利率表現，冀今年的表現可在17%至21%之間。至於集團的派息比率，去年就增至45%，胡正表示，有意維持比率於30%或以上。

記者：蕭嘉聰

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