奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強認為，內房行業在貿戰下可受惠國家政策放鬆，仍是「幸福的行業」。（方楚茵攝）

曾被稱為「最強地產分析員」的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強在易居舉辦的《2019中國房地產及物業上市公司測評成果發佈會》上表示，中美貿易戰發展成「新型冷戰」機會很大，相信將曠日持久兼全方位開打，更可能即使「簽了一個協議，隔一陣子再搞你」。

他指，美國現在對中國是直線施壓，在八十年代美日貿易戰下，日本經濟被打至三分一才停手，今次中美貿易戰從華為開始，近期再傳出要對海威康視、比亞迪列入黑名單。但他指，也慶幸「中國是世界第二大經濟體才搞你，如果你是非洲一個國家他也對你沒興趣」。

蔡金強指出，內房要特別小心處理特別是中美貿易戰對人民幣匯率的影響，因為一旦突破了一兑七水平，怕「穿慣了」，所以市場對於房企在海外美元債需多留意。而且貿易戰針對的企業高管屬高收入人群，特別多是深圳企業如華為、比亞迪，或對深圳房價很快產生影響。

他強調，內房還是「幸福的行業」，在貿易戰下相信房地產政策維持向好，流動性保持寬鬆。每年銷量規模仍企在十萬億元人民幣以上，料2019年的全國銷售金額「微微跌」，與2018年的15萬億元人民幣仍接近。銷售面積跌5%，價格反彈4-5%，當中一、二線城市反彈8%左右，三、四線整固。

但蔡金強指，土地價格快迅反彈，若是為了再投資是花得值，但要「小心為拿而拿」的情況，一二線有機會出現過熱。

至於上市房企的合約銷售率在首四個月升幅為12%，四月單月升28%，相信全年增長率可企在15-18%，前十大仍有近一成增長。

旭輝（0884）執董兼行政總裁林峰則表示，在中美貿易戰下，內房企業不能拖國家後腿，相信下半年樓市仍然平穩。

記者：方楚茵