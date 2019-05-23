【有片：選股王】中生製藥業績強勁惟估值不輕 伺股價回調後可吸
文章日期：2019年5月23日 12:50
恒指低開200點進一步受壓，最多跌413點，低見27292點喘定，反彈27439點回試低位，半日收報27346點，跌359點或1.30%；國指跌1.63%。大市半日成交501億元。
科技、汽車、醫藥股捱沽，舜宇（2282）跌6%，瑞聲（2018）、吉利（0175）、石藥（1093）跌超過3%，重磅股騰訊（0700）跌近3%，其他科網股亦受壓。濠賭股反彈後回落，金沙中國（1928）、銀娛（0027）跌逾2%。此外，礦石、重工業、中資券商等跌幅較大。大市跌勢全面，沽壓沉重，只有部分食品股如康師傅（0322）、蒙牛（2319）及燃氣股做好，以及公用、房託、公路及電訊股發揮防守作用。
中生製藥（1177）日前公布首季業績，收入按年增長逾三成，純利則升約一成，而撇除重估的基本利潤升逾兩成，好過市場預期。公司新產品的銷售表現強勁，業務前景看好，但估值不輕，可趁股價回落可吸納。走勢上，該股反彈後回試50天線，倘若失守，下望7元有良好承接。
劉思明
明報資深評論員
其他報道：
【港股午市】港股半日挫359點 騰訊穿330元 創逾4個月低位