歐美打擊中國科技企業，隔晚美股下跌。華為遭全球多間公司中止業務往來，拖累內地今日低開低走，港股亦回吐，曾挫逾400點，見近4個月低位。

港股今早低開200點，報27505點，開市後跌幅逐步擴大，跌穿27300至27500點水平，曾低見27292點，創近4個月低位，最多急挫413點，其後指數曾跌幅收窄，早市尾段於27300點之上徘徊，半日收報27346點，下跌359點或1.3%，成交金額500億元；國指跌173點或1.63%，報10431點。

蒙牛（2319）升2.07%，收報29.65元，是升幅最大的藍籌。領展（0823）升0.83%，收報97.7元，見半日最高位，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。

科網及新經濟股跑輸大市，騰訊（0700）連跌6日，跌穿330元水平，曾低見329元，見超過4個月低位，半日跌2.77%，收報329.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點；中軟國際（0354）挫3.98%，收報3.62元；今日公布季績的美團（3690）挫3.89%，收報59.3元。

手機設備捱沽，舜宇（2382）瀉6.46%，收報68.8元，是跌幅最大的藍籌；富智康（2038）挫5%，收報0.95元。5G概念股亦應聲倒下，中興（0763）挫5.54%，收報19.46元；長飛光纖（6869）挫3.88%，收報16.34元。

濠賭股跟隨大市向下，金沙中國（1928）跌2.84%，收報37.65元；永利澳門（1128）跌2.72%，收報16.46元；銀娛（0027）跌2.07%，收報47.25元。

汽車股受壓，吉利（0175）挫4.25%，收報12.18元；敏實（0425）更瀉6.47%，收報23.15元；長汽（2333）挫5.22%，收報5.07元。

東亞（0023）管理層交捧，李國寶將退任行政總裁，將調任執行主席，而李民橋及李民斌將接任為聯席行政總裁。東亞半日跌1.43%，收報24.05元。

鷹君（0041）家族爭產案，創辦人羅鷹石遺孀「羅老太」羅杜莉君被判敗訴。鷹君半日升2.79%，收報35元。

阿里健康（0241）配股集資22.7億元，半日逆市升1.43%，收報7.79元。

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