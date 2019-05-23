多間國際企業暫停與華為業務合作，手機設備股沽壓沉重，舜宇（2382）現挫4.15%，報70.5元；富智康（2038）挫3%，報0.97元；通達（0698）跌2.99%，報0.65元；丘鈦（1478）跌2.88%，報5.73元；瑞聲（2018）跌2.84%，報42.8元；比亞迪電子（0285）跌2.39%，報10.62元。

5G概念股亦捱沽，中國通信服務（0552）挫3.23%，報5.7元；中興（0763）挫3.01%，報19.98元；摩比發展（0947）跌2.94%，報0.99元；長飛光纖（6869）跌2.59%，報16.56元；京信通信（2342）跌2.56%，報1.52元；中國鐵塔（0788）跌1.11%，報1.78元。

華為正面臨美國及盟友「全面封殺」。繼美國政府公布制裁華為後，Google、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)等暫停向華為供應配件產品；日本三大電訊營運商、台灣的中華電信及英國電訊商EE等暫停華為產品的銷售；微軟(Microsoft)將華為產品下架，並中止Windows10對華為產品的更新支持；英國的晶片商ARM暫停與華為合作；日本Panasonic中止與華為及其68間子公司業務往來。

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