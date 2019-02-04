中美貿易再角力，衝擊港股今早低開200點或0.73%，報27505點，成交金額26億元；國指今早低開103點或0.98%，報10501點。

受到歐美打擊科華科企，以及與華為相關的限制影響，舜宇（2382）跌2.11%，報72元，是跌幅最大的藍籌，瑞聲（2018）亦跌0.91%，報43.65元。

雖然同為貿戰影響股，但並非科技企業的豬肉股萬洲（0288）升4.9%，報7.71元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；中行（3988）跌5.87%，報3.37元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。

東亞銀行（0023）公布，李國寶將退任行政總裁，並將調任為執行主席，及繼續出任執行董事、董事會主席及提名委員會委員。而李民橋及李民斌將接任為聯席行政總裁。開市報24.4元，無升跌。

德普科技（3823）公布，將四年前斥資700萬歐元（約6132.61萬港元）收購的法乙球會索察，以約3545.03萬元轉售予離岸註冊公司Phoenix Time Holdings Limited。翻查資料，買家與GEM上市公司超智能（8355）大股東、港超球隊東方龍獅班主鍾乃雄旗下公司同名。開市報元，升跌%。德普科技續停牌。超智能開市報0.34元，無升跌。

鷹君（0041）創辦人羅鷹石家族爭產案，今日由法官頒下判詞，入稟要求撤換家族基金信託人匯豐的羅鷹石遺孀「羅老太」羅杜莉君被判敗訴。羅老太透過發言人表示，律師團隊正在研究會否上訴。開市報34.35元，升0.881%。

去年電視廣播（0511） (TVB)就星美債券撥備約5億元，令全年錄得近2億元淨虧損。行政總裁李寶安強調，集團近期才得知星美債券抵押品已抵押他人，已盡快刊發公告通知股東。他表示，有透過律師接觸對方，但目前沒有足夠資料，難以估計星美重組時間及再作撥備的需要，他解釋，星美尚未刊發2018年報，直言「大家要有些耐性」。開市報14.5元，無升跌。

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