美國雖然給予華為90日寬限期，但英國電信及沃達豐暫停華為5G手機預訂，加上傳美國考慮將海康威視、大華技術、科大訊飛、曠視科技和美亞柏科列入禁用美國零組件或軟件的黑名單，美股三大指數隔晚向下，港股ADR亦跟隨下跌131點或0.48%，報27526點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.53%，折合報337.19元；匯控（0005）升0.25%，折合報65.46元；建行（0939）跌0.42%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

科技、華為相關股份或受上述消息影響而下跌。

東亞銀行（0023）公布，李國寶將退任行政總裁，並將調任為執行主席，及繼續出任執行董事、董事會主席及提名委員會委員。而李民橋及李民斌將接任為聯席行政總裁。

德普科技（3823）公布，將四年前斥資700萬歐元（約6132.61萬港元）收購的法乙球會索察，以約3545.03萬元轉售予離岸註冊公司Phoenix Time Holdings Limited。翻查資料，買家與GEM上市公司超智能（8355）大股東、港超球隊東方龍獅班主鍾乃雄旗下公司同名。

鷹君（0041）創辦人羅鷹石家族爭產案，今日由法官頒下判詞，入稟要求撤換家族基金信託人匯豐的羅鷹石遺孀「羅老太」羅杜莉君被判敗訴。羅老太透過發言人表示，律師團隊正在研究會否上訴。

去年電視廣播（0511） (TVB)就星美債券撥備約5億元，令全年錄得近2億元淨虧損。行政總裁李寶安強調，集團近期才得知星美債券抵押品已抵押他人，已盡快刊發公告通知股東。他表示，有透過律師接觸對方，但目前沒有足夠資料，難以估計星美重組時間及再作撥備的需要，他解釋，星美尚未刊發2018年報，直言「大家要有些耐性」。