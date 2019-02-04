傳美國考慮將海康威視、大華技術、科大訊飛、曠視科技和美亞柏科列入禁用美國零組件或軟件的黑名單，加上英國電信和沃達豐暫停華為5G手機預訂，影響市場氣氛。道指低開58點後，最多曾跌122點。另外，美聯儲公佈會議紀要，強調對調整利率保持耐心，美元和美國國債在紀要發布後維持漲勢。

道瓊斯工業平均指數收跌100點，跌幅0.39%，報25776點。標普500指數收跌8點，跌幅0.29%，報2856點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.45%，報7750點。

波音跌1.66%，報352.78美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而3M升1.46%，報169.74元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報182.78元，跌2.04%，谷歌母公司Alphabet收市報1155.85元，升0.12%，亞馬遜收市報1859.68元，升0.11%，Facebook收市報185.32元，升0.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報379點。德國DAX指數收漲0.21%，報12168點；法國CAC 40指數跌0.13%，報5378點；英國富時100指數收漲0.08%，報7334點。