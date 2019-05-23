恒指昨升48點，收報27,705點，成交金額764億元。美股向好，亞洲股市未能跟隨，中港股市再嘗試反彈仍是衝高回落，恒指最高見27,828點後升幅逐步收窄，上證指在2900點爭持，北向資金連續5個交易日淨流出，月初至今已流走470億元人民幣。太古地產（1972）再度出售資產，市場反應正面，以集團達3厘的股息率，每年尚有5%增長，是另一防守股的好選擇。

全球股市牛熊分明，歐美股市強勢續處高位，亞洲和新興市場差勁。觀乎美股VIX波幅指數回落，日圓也沒有持續轉強，市場沽售中港股市並不是避險，更似是因中國經濟、企業盈利等基本因素轉差。若如此，則反彈力度會愈來愈弱，直至刺激政策加碼為止。

中港股走資非似避險 基本因素轉差

事實上，根據最新數據，韓國5月份首20天出口表現差勁，半導體下跌33%，4月份同期跌25%，向中國出口跌16%，相對4月份同期為跌12%，市場期望中國的刺激政策效果擴散至鄰國基本上落空，又或者效果不大，特別是中國4月份數據也遠遜預期，似乎年初的財政貨幣政策雙發力，效果已經充分反映。

若內需不振，最有效的做法就是基建，近日在中港股市受壓下，黑色金屬卻持續回升。要捕捉這個趨勢，最直接的方法是買相關的金屬股，但港股選擇不多，主要是炒毫子股鐵貨（1029），風險較高，鋼鐵股則憂慮鐵礦石價格飈升、利潤下降，幾隻鋼鐵股都已回到去年低位。

另一奇怪現象，是3隻大基建股中鐵（0390）、中鐵建（1186）及中交建（1800），聯同中車（1766）也是處於低位，由2月份開始跌幅已達20%，似乎中央在防範地方政府隱性債務力度依然很強，即使年初已發行1.4萬億元人民幣地方債，也無法大規模推動基建項目上馬。

反而房地產仍然支撐全國經濟，如果這條支柱也不行，中國經濟很可能斷崖式下跌。即使中央重提「房住不炒」，要警示10個城市樓價上漲過快，但絕不可能出現大規模打壓，否則中港股市沽壓將會非常沉重。

太古地產（1972）宣布出售英皇道625號樓高26層的商廈的50%權益，作價23.75億元。參照於2018年12月31日目標公司及太古地產各自的經審核財務報表，預計太古地產將錄得約9.65億元（按法定基準計算）、或約17.59億元（按基本基準計算）的出售收益。該收益將會用作太古地產的一般營運資金。

東區商廈租金追落後 太古坊收益俏

繼出售太古城中心3期和4期商廈後，太古地產再次出售資產，管理層早前解釋是為太古坊大規模發展籌集資金。是次出售收益率約3厘，以商廈來說是可接受水平。中區和東區商廈呎租差距已拉闊近10年高位，介乎70至80元水平，而平均則為57元，若回歸平均數，呎租有望回升10%至20%。

事實上，近年更多大型企業、專業服務公司進駐太古坊，如facebook、仲量聯行等，甚至證監會未來也會搬遷至此，區內呎租上升是必然趨勢。現價股息率達2.8厘，每年當有5%增長，這相對於其他收息股而言，更為吸引，可於32元附近蒐集。

[張兆聰 還看今朝]