澳門近年在賭牌開放後，旅客人數持續增長，出現人滿之患，澳旅遊局局長文綺華表示， 不能夠就博彩牌照重新競投或續牌方面作評論，但是旅遊局會在過程中参與。 她個人看法是，有別於澳門於2001年部署賭牌開放需要促進就業、尋求新產品、經濟發展，今日會以發展旅遊中心為重。

文绮華指出，澳門正醞釀立法，除了維持星級酒店，及提高酒店質素， 同時在新立法後，希望不會再受房間作單位限制酒店銷售，而是可以床位作銷售，容許放寬經濟型住宿設施如青年旅舍及可吸納交流團的住宿項目，但是明言不會發展民宿。至於會否吸納投資者到新的地區開設新的住宿及酒店，她則謂，除正發展中的澳門博彩（0880）上葡京等新項目之外，亦見發展商收購已有項目冀翻新成酒店。她亦聽聞，有發展商希望將希臘神話娛樂場所屬北京王府酒店重新發展，但是未收到申請及進展。

同時，對於澳門醞釀向旅客徵旅遊税，甚至有意見提議限限制某方面，文綺華表示，旅遊局除顧及出入境管制機構看法，亦正就徵收旅遊税方面進行網上收集意見，維時一個月，並進行研究，與業界及其他界別溝通，了解外地徵税原因及成效。她預期在今年之內完成研究。

在發展旅遊項目方面，文綺華說，除了博彩之外，遊客最記得的景點依次序為大三巴、議事亭及金光大道，政府方面正借助科技減少人流同一時間大量集中一處，亦與六大博彩公司個別或合作搞非博彩活動、宣傳，但是博彩公司增加搞非博彩同時，很多時沒有收費收入，因此難言有數據得知非博彩對經濟的貢獻。

此外，澳門大學國際綜合渡假村副教授Glenn James McCartney指出，就算中美之間爆發貿易戰，但是他說，過往澳門經歷外圍政治上波動，歷史上未見對賭牌及經營構成影響。

記者：陳偉燊‧澳門報道