去年電視廣播（0511） (TVB)就星美債券撥備約5億元，令全年錄得近2億元淨虧損。行政總裁李寶安強調，集團近期才得知星美債券抵押品已抵押他人，已盡快刊發公告通知股東。他表示，有透過律師接觸對方，但目前沒有足夠資料，難以估計星美重組時間及再作撥備的需要，他解釋，星美尚未刊發2018年報，直言「大家要有些耐性」。

李寶安表示，去年5月集團投資星美債券，同年8月對方再質押抵押品，雖然集團在去年底有聘請會計師行評估星美債券，今年初獨立非執董盧永仁短暫加入星美董事會，但亦未有發現事件。李寶安就表示，曾收到對方信件，認為對方有誠意及衷心希望解決事件，但難論事件何時能解決。

李寶安指，集團現時持有約50至60款債券，已諮詢投資銀行檢討投資組合，檢視發債方的償還能力等。他表示，去年TVB投資高息債券，是希望應付其在2016所發債所需的財務開支，當該批債券到期後，集團不會再作類似股份或債券投資。他又稱，集團未有計劃回購股份。他提到，主席陳國強有繼續參與集團內部星美債券的討論。

問及「安心事件」對公司影響，副總經理（節目及製作）杜之克表示，即時財務損失並不明顯，雖然集團因應事件調動節目播出時間，影響部份廣告承諾，另外有兩部劇集需要重拍部份內容，相關支出可視為損失，但出於市場考慮，如何確保在內地如期播出更為重要，認為補拍有助補救整項大投資，強調上述支出對對今個財政年度影響不大。

去年TVB員工數目減少約一成，問及會否再裁員，李寶安表示，去年調整業務例如暫停電視周刊、解散體育組並將部分員工併入新聞及資訊部，去年底已完成相關調整，「看不到再有重大事情發生」。

記者：李哲毅

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