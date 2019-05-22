早前已承認機師過剩的香港航空，今日再提出「自願離職計劃（VSS）」，讓公司的機師尋找其他工作機會。贏

《蘋果日報》報道，據其獲得的港航內部通知，公司正向全體機師提出名為Voluntary Separation Scheme（VSS）的自願離職計劃，信中提及因應機師過剩問題，有機師對未能達到最適飛行時數感到失望，港航飛行部因而決定提出自願離職計劃。

據指，有關計劃將為自願離職的機師提供，包括最多3個月月薪補償、累積及未使用年假可獲發補償、回國機票資助或調遷津貼、服務逾兩年的合資格機師可獲發遣散費等。他日港航有意再招聘機師，將會優先考慮聘回經該計劃離開的機師；如機師在離職日期起計3年內再次加入港航，可保留其原有職級和資歷，港航亦會為參與該計劃的機師安排推薦信等。

港航回覆本報查詢時證實有關的計劃並指，公司近期對機隊和營運作出整，導致出現少量機師過剩，機師對未能累積理想飛行時間表示關注並提出寶貴意見，因應機師的反饋而推出該計劃。港航稱，計劃旨在為機師提供彈性選擇，尋找其他工作機會以獲取更多飛行時間，有關安排只是一次性，從即日起至今年6月3日對所有機師開放申請。

之前，港航已曾就延遲接收A350及A330客機，導致機師過剩，而向機師提出借調或轉聘安排，機師可申請借調至海航集團旗下的其他航空公司，包括天津航空、香港快運、海南航空及香港貨運航空等，有關安排為期一年。

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