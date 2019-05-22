香港首富李嘉誠在英國擁有大量戰略資產，足跡遍佈英國經濟的骨幹，包括港口、零售、電訊、鐵路、能源、水務、房地產等等，但近日就被立場極左的英國工黨盯上，似乎正蘊釀一場民粹和仇富的戲碼。

長和（0001）目前是英國最大的單一海外投資者，投資總額超過300億英鎊，控制英國民生命脈，持有的基建囊括水電煤等，這些投資與民生息息相關，自然會成為政客攻擊的對象。近日英國媒體《每日郵報》就成為工黨打手，批評長和旗下基建公司，亂派股息，派息金額相比純利還要多，又指只要英國人繼續用水、用電、坐火車，就逃不出李氏帝國。

政棍永遠只追逐掌聲，老練的工黨黨魁科爾賓（Jeremy Corbyn）乘機就提倡把英國水務基建收歸國有，把矛頭指向李嘉誠，引述統計指李氏所持有的英國水務、能源、鐵路等5個基建，在過去兩年中取得了26億英鎊的稅前收入，而李嘉誠家族在過去兩年，袋走10億英鎊的股息，令英國百物騰貴。

但有趣的是，科爾賓的報告建議似乎不切實際，相比香港的「回購港鐵」、「回購領展」等建議更離譜，要求私營企業割價蝕賣，認為回購水務基建的金額上限應定為200億英鎊，遠低於市價。但又隻字不提英國人均水費，相比歐洲其他國家如法國和德國便宜，非常偏頗。

這種嘩眾取寵的建議，令工黨被持有水務企業起訴，有傳但未能證實的企業包括麥格理(Macquarie)及長和，前者持有倫敦水務公司Thames Water，長和則擁有Northumbrian Water。

近年來，走民粹路線的政黨與運動，正在世界各國蔓延，歐洲各國尤其顯著，民粹政黨由操縱反移民、反歐盟情緒，玩到仇富，說穿了就是希望把仇恨化為選票，令自己贏得席位，但後遺症往往就是撕裂社會，令世界變得更扭曲。本欄並非鼓吹基建企業苛徵民生消費，但同時各國政府也應該反思，到底要如何做好利潤管制，以及把基建當作商品出售之利幣，因為把公營事業私營化，最終受最大傷害的往往就是平民百姓。

大灣區國舅

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