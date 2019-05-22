澳門電競業總會主席何猷君在出席澳門亞洲國際娛樂展內電競論壇後，按受傳媒訪問時表示，在總會成立一年多時間，澳門的電競行業已經成型，並引入世界級及澳門品牌賽事，甚至帶動旅遊及更多觀眾觀賞澳門舉辦的賽事，亦見有更多贊助。他說，在大灣區的發展上，香港及澳門在經營電競主場地方面有困難，有需要和深圳合作，另在尋求導播也不容易，要到內地及港澳電視台物色人材。他期望，將來可得到政府官方機構支持，令業界爭取國際級賽事時減少障礙。

他說，在總會成立以來，已陸續有大型賽事如《王者榮耀》及《絕地求生》亞洲公開賽等世界級賽事，以至澳門品牌的賽事陸續舉行。當中絕地《絕地求生》公開賽更有3000至4000名觀眾到場觀赛，當中有80%為內地遊客，甚至門票有炒黄牛的情況，並有賽事接觸到過億收看直播觀眾，另可透過在當中增加澳門元素，讓外界了解澳門文化。

同時業界取得的贊助，過去一年越來越多，原因可以接觸上數千萬至過億直播觀眾，比傳統的贊助性價比高，過去少於半年取得的贊助額，已超過去年全年，他相信，業界取得的贊助有條件比目前多2至3倍。他期望爭取政府例如文化局等表態支持，因為遊戲商一般重視政府支持，並需漫長過程才落實到舉行賽事。

在組織隊伍參賽方面，何猷君說，由於需要徵集年青人参賽，因此要讓父母們認識行業的專業性、可賺錢及爭取到知名度。顧及到每個城市通常只能夠做到兩個俱樂部共存，他們亦爭取赛事二級聯賽名額，取得渠道參與大型賽事。有見港澳難找電競主場地，在大灣區內，和深圳業界深入討論，在區內發展主場，希望明年在深圳落實發展主場，繼而和香港及澳門電競界合作，幫助港澳業界發展。

同時，因為在港澳均難以找導播，何猷君不諱言要在內地，以至港澳電視台尋找人材。

記者：陳偉燊

其他報道：

【數字生態】騰訊：車載微信下半年推出

【有片：埋身擊】上證望實2838點

【拓展業務】阿里雲：已服務逾萬港企客戶 助拓大灣區商機